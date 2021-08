PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Quarta-feira | 11/08/2021

Destaques do dia

442 casos e mais três mortes que estavam em investigação foram confirmadas

Polícia prende em flagrante suspeitos de tentativa de homicídio no bairro Industrial

Polícia procura condutor que atropelou e matou sargento da PM

Justiça condena mulher a 20 anos de prisão por causar acidente após perseguição

Entenda porquê a gasolina está cara no Brasil

Proposta do voto impresso auditável é derrubada na Câmara dos Deputados

ASSISTA AO VIVO



De Segunda a Quinta

Fique sempre informado com noticias locais e do mundo, no programa mais irreverente da internet. O Na Mira da Verdade no comando e Maycon Fernandes não deixar passar nada, estamos sempre um passo a frente dos tiktokers de plantão rss.