PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Quinta-feira | 12/08/2021

Destaques do dia

VOLTA AS AULAS? Professores do Estado mantêm greve

NUDES: Homem é preso por extorquir mulheres

Cãozinho esfaqueado em Canindé, agressor foi preso mas pode ser liberado a qualquer momento

Presidente do banco afirmou que todas as regiões receberão concursados

Número de casos de COVID continuam despencando no estado

Homem sofre quinta tentativa de homicídio e sobrevive

Menor é apreendido duas vezes em menos de 72 horas

ASSISTA AO VIVO

De Segunda a Quinta

Fique sempre informado com noticias locais e do mundo, no programa mais irreverente da internet. O Na Mira da Verdade no comando e Maycon Fernandes não deixar passar nada, estamos sempre um passo a frente dos tiktokers de plantão rss.