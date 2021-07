PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Quinta-feira | 29/07/2021

Pauta do dia: Cortes de árvores em Glória – Situação dos feirantes em Capela

Destaques

Polícia Civil em Carira prende em flagrante suspeito por tráfego de drogas

Duas policiais do Depatri perseguem e prendem suspeitos de arrastão e roubo a moto em Aracaju

180 casos e duas mortes que estavam em investigação foram confirmados

Quatro corpos deram entrada no IML nas últimas 24h

TÓQUIO 2021: Mayra Aguiar faz história e é bronze nas Olimpíadas

É PRATA! Rebeca Andrade conquista 1ª medalha olímpica da história da ginástica feminina brasileira

Operação Fio da Meada: PC deflagra operação de combate ao tráfico de drogas e seis são presos em Dores

Secretaria da Saúde distribui vacinas para os municípios sergipanos hoje

