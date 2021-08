PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Segunda-feira | 02/08/2021

Destaques do dia

Homem é encontrado morto em Canindé, companheiro pode ser autor do crime

PM apreende aparelho de som após denúncia de perturbação do sossego em Porto da Folha

333 casos, uma morte neste domingo e quatro mortes que estavam em investigação foram confirmadas

IML registra cinco ocorrências nas últimas 24 horas

Saúde começa nova distribuição de imunizantes contra a Covid-19 para os municípios

Rebeca Andrade é quinta no solo e não leva 3ª medalha em Tóquio

Polícia Civil prende homem que se passou por gerente de banco e furtou R$ 300 mil de conta bancária

MC Kevin pediu socorro antes de cair, mas foi ignorado, diz testemunha

Fiocruz inicia produção de vacina 100% nacional

Valadares confirma candidatura; “Belivaldo é a imagem da ingratidão”

CANINDÉ: PC e PM prendem suspeitos de falsidade ideológica e apropriação indébita

