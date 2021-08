PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Terça-feira | 03/08/2021

Destaques do dia

137 casos e três mortes que estavam em investigação foram confirmadas

2- PM apreende arma e drogas em festa clandestina na Barra dos Coqueiros

4- DRFV prende integrante de grupo criminoso responsável por roubos a motoristas de aplicativo na Grande Aracaju

Ação de improbidade pode causar cassação de prefeita de Lagarto

Atletismo: Alison dos Santos é bronze nos 400m com barreiras em prova histórica

PRATA GARANTIDA: Brasil vence México nos pênaltis e vai à final do futebol masculino

Bolsonaro lança programa que levará água potável a escolas do Nordeste

Há 5 anos prefeitura de Aracaju paga por contratos para locação de radares que deveriam ter sido finalizados

Tremor de terra é registrado em Canhoba

