PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Terça-feira | 24/08/2021

Destaques do dia

Nova Mudança: Abraão deve deixar secretaria de educação, veja quem deve assumir

Sergipe é o terceiro estado brasileiro onde a taxa de violência doméstica aumentou

DHPP prende 90 homicidas na Grande Aracaju

Operação Equilíbrio: Até o momento três pessoas foram presas

Vítima resgatada pelo GTA na Atalaia Nova agradece à equipe da SSP e ao surfista que fizeram o resgate

PC e PM recuperam objetos roubados em Poço Redondo

Sergipe registrou apenas sete novos casos de covid nas últimas 24h

ASSISTA AO VIVO

De Segunda a Quinta

Fique sempre informado com noticias locais e do mundo, no programa mais irreverente da internet. O Na Mira da Verdade no comando e Maycon Fernandes não deixar passar nada, estamos sempre um passo a frente dos tiktokers de plantão rss.

