Com o objetivo de fornecer novas possibilidades de vida e afastar as crianças da criminalidade em comunidades de Itabaiana, a Polícia Militar desenvolve o Projeto Treinando e Formando Cidadãos. É com essa iniciativa que mais de cem crianças têm aulas de judô no turno contrário às aulas da escola. Diante das instruções e práticas esportivas, as crianças já chegaram a disputar competições nacionais, e a meta é ampliar o atendimento do projeto ainda neste ano na região de Itabaiana, que fica localizada na região Agreste.

O Projeto Treinando e Formando Cidadãos atua nas missões de promover a aproximação entre a comunidade e a Polícia Militar, assim como também em levar os jovens para o esporte, afastando as crianças da criminalidade. “Hoje, temos como sensei o dentista Saulo e temos militares e não militares como monitores. É um exemplo para as crianças, deixando a ociosidade no turno contrário da escola”, reforçou o sargento Rodrigo Menezes.

É nesse sentido que o Projeto Treinando e Formando Cidadãos atua com o objetivo de fornecer oportunidades para os jovens, conforme ressaltou o tenente Hilmar Tavares, que também integra a iniciativa da Polícia Militar. “O projeto tem a finalidade de tirar as crianças do ócio, ensinando um esporte, dando um direcionamento de vida e ensinando valores como disciplina, honra e respeito”, ressaltou.

Fornecendo novas oportunidades às crianças itabaianenses, o sensei do projeto, Saulo Mendes, avaliou a iniciativa como positiva, inclusive com participações em competições. “Com atletas que já enfrentaram estradas e mais estradas no caminho do judô, participando de competições a nível de Norte e Nordeste. Hoje, estamos com atletas para irem ao Rio de Janeiro e ao Paraná”, detalhou.

Transformação pelo esporte

É pelo esporte que diversas crianças têm tido novas oportunidades de vida em Itabaiana, inclusive a transformação positiva no cotidiano, assim como descreveu o sensei Saulo Mendes. “Todo esporte traz uma certa capacidade de disciplina, e não é diferente no judô. Ensinamos tanto a prática do esporte, quanto os direcionamentos que as crianças levam para a vida”, reforçou, reiterando o objetivo do Projeto Treinando e Formando Cidadãos.

Resultados evidentes

Com o projeto Treinando e Formando Cidadãos, há também uma interação entre a comunidade, o que vem trazendo resultados positivos para a população itabaianense. Cíntia Menezes é mãe da atleta do projeto Julia e também é monitora do Treinando e Formando Cidadãos. “Estamos aqui no projeto já há cinco anos, e eu entrei na iniciativa a partir do meu filho. Minha filha gostou, eu comecei a acompanhá-la e entrei no projeto”, narrou.

No projeto, além de proporcionar a interação entre as crianças, a comunidade e a Polícia Militar, os jovens também puderam alçar voos ainda maiores. “A primeira viagem da minha filha foi para uma competição grande no Rio Grande do Norte, ficando em segundo lugar. E ela vai participar do campeonato brasileiro, em Curitiba (PR), no fim de agosto. A expectativa é grande”, descreveu Cíntia Menezes.

Funcionamento do projeto

Com a implementação do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), em Itabaiana, vinculado ao 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), em 2016, a Polícia Militar verificou que as crianças tinham um apreço muito grande com a corporação. “Então, buscamos uma possibilidade de trazer as crianças para dentro da base do Getam”, detalhou o sargento Rodrigo Menezes.

Desse modo, em 2017 teve início os primeiros passos do projeto envolvendo a prática do judô e as crianças na base do Getam, conforme relembrou o sargento Rodrigo Menezes. “Como eu já era praticante de judô, convidei um amigo meu, já falecido, o sensei Ricardo Prado, para iniciarmos as aulas lá na base do Getam. Assim, teve início o projeto, lá em 2017”, recordou o idealizador do projeto.

O projeto Treinando e Formando Cidadãos é viabilizado com a atuação de policiais militares voluntários que fornecem instruções de judô. “E alguns colaboradores da sociedade civil, ou seja, o projeto é totalmente voluntário, contando ainda com o apoio de alguns comerciantes locais. Hoje, atuamos com cem crianças e pretendemos ampliar o projeto devido à procura que temos registrado”, contextualizou o tenente Hilmar Tavares.