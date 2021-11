Prolongar fornecimento de colostro para bezerras aumenta produção de anticorpos

Benefícios estão no estudo apresentado no lançamento de Sprayfo Excellent, o primeiro sucedâneo lácteo no país com colostro em pó na formulação.

“O Brasil é um dos três maiores produtores de leite em nível mundial. E tem potencial para produzir ainda mais com qualidade aliada à tecnologia. Esse é um cenário possível quando começamos a mudar o conceito de criação de bezerras, dando atenção necessária à fase responsável por construir os próximos passos da vida produtiva”, destacou Marília Ribeiro, Dra. Sprayfo, da Trouw Nutrition no Brasil, durante o evento de lançamento do sucedâneo lácteo com formulação inédita no país: Sprayfo Excellent.

Leonel Leal, pesquisador da Trouw Nutrition Global, detalhou, no evento, conceitos da nova solução que proporciona o melhor desempenho dos animais. “Sabemos que estímulos durante a gestação podem fazer com que o animal tenham funções metabólicas alteradas, que podem permanecer a longo prazo. Entre os exemplos, destacam-se entrada do animal na puberdade, sobrevivência durante a primeira lactação, redução na idade ao 1º parto e aumento na produção de leite”.

O especialista reforçou que, na alimentação de bezerras, tudo começa com colostro, o “ouro líquido”. Estudo do Centro de Pesquisa da empresa comprovou que bezerras que recebiam 10% do seu peso em colostro logo após o parto passavam a produzir imunoglobinas (anticorpos) em menor tempo e em maior concentração durante as primeiras 48 horas.

“Fomos mais longe e analisamos qual o impacto de prolongar esse fornecimento até 72 horas após o nascimento. O resultado não poderia ser melhor: observamos aumento considerável na produção de anticorpos quando comparado aos animais que ingeriram apenas leite. Bezerras que receberam leite de transição também apresentaram maior concentração de imunoglobinas”, relata Leonel.

O grande diferencial de Sprayfo Excellent é a inclusão de colostro em pó na sua formulação, além de aminoácidos e ingredientes de alta qualidade. “A pesquisa também comprovou um aumento na quantidade de vilosidades no intestino dos animais que ingeriram colostro por mais tempo, assim como melhor robustez. Essa estrutura é responsável pela absorção de nutrientes”, explica Marília.

A Dra. Sprayfo alerta que o produto não vem para substituir o colostro, que deve continuar a ser oferecido segundo o protocolo adequado de manejo logo após o parto. “Sprayfo Excellent vem para estender o período de fornecimento desse alimento tão rico e oferecer, consequentemente, seus benefícios para a bezerra”, complementa.

Sucesso em mais de 65 países, a nova solução nutricional já foi testada por fazendas brasileiras nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, entre março e julho de 2021. A coleta de dados foi realizada ao nascer até os 60 dias de vida desses animais.

“As fazendas escolhidas já estavam enquadradas no Padrão Ouro de Criação de Bezerras, usando tecnologia e manejo adequado dos animais. Em cada propriedade, 30 bezerras usaram Sprayfo Azul (grupo controle) e outras 30 receberam Sprayfo Excellent. Com Sprayfo Azul, os animais já dobravam de peso aos 60 dias. Em uma fazenda onde o desempenho já era notável, o grupo controle tinha peso ao nascer de 42kg e chegou aos 60 dias com 86kg. Já os animais alimentados com Excellent iniciaram com 43kg chegando ao fim do estudo com incríveis 90kg”, apresenta Marília.

Os ganhos não foram apenas de ganho de peso: o resultado também se refletiu em mais saúde aos animais. “A cada 10 bezerras, 7 não manifestaram nenhum tipo de doença durante o estudo, mesmo com as baixas temperaturas no outono e inverno de 2021. Outro benefício alcançado com o uso de Sprayfo Excellent é que mesmo ao apresentar algum episódio de doença as bezerras não perderam peso e, grande parte, ainda ganhou a quantidade necessária para atingir a meta de dobrar o peso até o fim do experimento”. A especialista informou que nenhum animal foi excluído do estudo, mesmo os de nascimento prematuro.

Presente ao evento de lançamento de Sprayfo Excellent, a médica veterinária Flávia Fontes, especialista em pecuária leiteira, lembrou que cuidar da saúde desses animais é economia para o negócio. “Bezerra forte e sadia é construída com alimentos de qualidade. Existem muitos sucedâneos no mercado, mas a atenção é para a formulação: alguns, por exemplo, incluem proteína vegetal em sua composição, o que ocasiona diarreia. A criação de bezerras deve ser encarada como investimento: cada animal que fica doente por muito tempo ou vem a óbito representa dinheiro pulando do bolso do produtor”, ressalta Flávia.

Sobre a chegada de Sprayfo Excellent no Brasil, a gerente de produtos globais Jaqueline Araújo explicou que o lançamento no país só é possível porque a Trouw Nutrition é a única empresa que conta com o trabalho técnico de duas Dras. Sprayfo, especialistas na criação de bezerras. “Não adianta oferecer um produto com tanta tecnologia se não forem tomados os cuidados básicos de manejo. Há três anos, o pesquisador Leonel Leal percebeu que a pecuária leiteira aqui já estava em nível tecnológico avançado, além de preparada para ir para o próximo patamar. A partir daí, começamos a estruturar nosso trabalho com base na experiência para preparar o mercado brasileiro para ir além”, completa Jaqueline.