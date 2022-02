Promotor dá 15 dias para que denunciado apresente documentos sobre suposto esquema fraudulento de licitação em Monte Alegre

A 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória havia recebido em 2020, uma denúncia, através da notícia de fato N° 72.20.01.0055, para apurar um suposto esquema fraudulento de licitação envolvendo o município de Monte Alegre de Sergipe.

O esquema

O esquema funcionava da seguinte forma:

O secretário geral e marido da prefeita da cidade, o senhor Luciano Lino, comandava as supostas ações delituosas com um “laranja” e alguns servidores comissionados, principalmente quem estava no setor do setor licitação.

Milton Ramos, dono da Empresa HM Limpeza e Serviços, atuava como laranja em contrato que se iniciou em janeiro de 2017. Milton depositava o dinheiro em contas de três pessoas, sendo elas: Cézar, Augusto e uma mulher comissionada que não teve o nove revelado.

De acordo com a denúncia, os irmãos Cézar e Augusto foram contratados com o objetivo de facilitar a suposta prática delituosa, e vai mais além quando alega que o talão de nota fiscal ficava em poder de Luciano Lino e de Cézar e por ai vai.

Mais de um ano depois da denúncia, o Promotor de Justiça da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Raimundo Bispo Filho, determinou um prazo de 15 dias para que o investigado, Milton Ramos, apresente cópias de toda a documentação de execução e pagamentos dos contratos firmados com o Município de Monte Alegre de Sergipe.

A promotoria avisou ainda que, notas fiscais e recibos de pagamentos.

A noticia vem como uma bomba para quem achava que a promotoria havia esquecido do caso.

Maycon Fernandes/Jornalista