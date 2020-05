Propriá registra morte de paciente com Coronavírus

A prefeitura municipal de Propriá, através da Secretaria de Saúde divulgou na manhã desta quinta-feira, a primeira morte por Coronavírus no município.

De acordo com informações, o paciente de 67 anos de idade estava internado em uma unidade de saúde em Aracaju e tinha problemas de hipertensão. Ainda de acordo com informações o paciente deu entrada no hospital após se sentir mal, ao realizar exames foi constatado que o mesmo contraiu coronavírus.

O município tinha dois casos já recuperados e esse seria o terceiro.