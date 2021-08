Quais os produtos de limpeza mais utilizados no cotidiano?

Comprar e saber usar todos os produtos de limpeza disponíveis no mercado pode ser um desafio. Além de terem muitas opções de perfumes e marcas, cada um serve a um propósito para manter a casa com boa aparência e conservação.

Por isso, comece pelo essencial: anote os produtos de limpeza que vamos falar neste post e faça um checklist na hora das compras. Assim você terá o básico e ainda vai saber para o que cada um serve e como utilizá-los. Vamos lá?

Detergente

Esse é mais do que essencial. O detergente neutro é ideal para limpeza mais simples e não muito trabalhosa Utilize uma boa esponja e retire com água limpa. Pode ser usado para lavar a louça, em alguns pontos menos críticos do banheiro e até para lavar tênis

Multiuso

Os multiusos são perfeitos para atuar no óleo e outras gorduras. Estão disponíveis em diversas fragrâncias, mas seu intuito é o mesmo. Como o próprio nome diz seu uso é diverso, os mais comuns são: azulejos, pia, fogão e superfícies plásticas. Para utilizar da melhor maneira, use um pano de pia e enxágue depois de terminar.

Álcool

Além de eliminar bactérias das superfícies, o álcool é excelente para limpar vidros e espelhos. Utilize com a ajuda de um pano úmido e não deixe a embalagem aberta nem próximo de ambientes que possam causar uma fagulha.

<h2>Desengordurante</h2>

O desengordurante pode ser utilizado para tirar a gordura de balcões, pias e fogões. Aplique diretamente e remova com água em abundância. é um produto que quebra as moléculas de gordura e por isso facilita muito a limpeza de fogões e pias. Deve ser utilizado direto na superfície, deixar agir por alguns minutos e depois enxaguado com água.

Sabão de coco

Deve ser combinado com água para conseguir bastante espuma e depois é só enxugar com bastante água. É ideal para roupas brancas e tirar manchas de roupas delicadas. É recomendado não misturar com outros produtos para garantir a eficiência.

Sabão em pó

É importante pesquisar e garantir um sabão de pó com bom custo-benefício. O sabão em pó é adicionado diretamente na máquina de lavar. Também existe a opção líquido que pode ser usado para esfregar tecidos mais firmes e manchas difíceis.

Amaciante

O amaciante de roupas também deve ser adicionado na máquina de lavar para deixar as roupas com aspecto macio e com excelente perfume. Pode ser adicionado também antes enquanto algumas peças estejam de molho.

Água sanitária

É um produto muito eficaz na limpeza, remove a sujeira e tira o mau odor. Atente-se a água sanitária pode manchar roupas escuras e provocar dor de cabeça. Deve ser diluída na água e manipulada com luvas. Existem diversos tamanhos de embalagens que oferecem bons preços, busque em distribuidoras e atacadistas.

Cuidados com os produtos de limpeza

Tenha cuidado e paciência ao escolher os produtos de limpeza, avalie a necessidade e a quais propósitos cada um serve. A segurança deve sempre vir em primeiro lugar, confie em marcas que são regulamentadas e informam todo o necessário nos rótulos. Uma boa opção é encontrar um fornecedor de produtos de limpeza de confiança e fazer uma cotação. Se você está começando agora, opte por produtos versáteis e vá adaptando a limpeza à sua rotina. Gostou?

Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe!