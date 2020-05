Quatro profissionais do hospital de Glória estão com Covid-19

O município de Nossa Senhora da Glória já registrou 15 casos de Covid-19 e começa a dar sinais de que em breve outros casos irão estourar.

Logo no inicio da pandemia várias medidas foram tomadas, a exemplo do distanciamento social e de outras medidas no tocante a higiene. Porém uma coisa e não muto menos importante ficou quase que esquecido; OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Desses 15 pacientes que foram testados positivos, 04 são profissionais da área da saúde e o que é pior. De acordo com informações obtidas pelo Portal Soudesergipe, os profissionais que foram infectados não são necessariamente profissionais que trabalham diretamente na área de combate ao Covid-19.

Isso quer dizer que a contaminação do vírus pode ter alcançado grandes proporções em pessoas assintomáticas, que podem ou não, estarem contaminando os profissionais da saúde no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

Os profissionais estão em bom estado de saúde e estão em isolamento domiciliar e isso não quer dizer que a população deva ir para a unidade de saúde sem motivos graves.









Um outro ponto a ser destacado é a falta de EPI’s em vários hospitais do País, que tem deixado os guerreiros mais vulneráveis a contaminação. Para se ter ideia, o dia 12 de maio é comemorado do sai da enfermagem e em várias partes do Brasil, profissionais da areá da saúde protestaram contra a falta de equipamentos para o combate ao novo coronavírus.

FICA AQUI NOSSA ORAÇÃO PARA QUE TODOS SE RECUPEREM, PRINCIPALMENTE OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. AGORA MAIS QUE NUNCA PRECISAMOS DE VOCÊS.

Maycon Fernandes/jornalista