Querem acabar com sua liberdade de expressão, diz Rodrigo Valadares

Em vídeo divulgado em seu Instagram no final da manhã desta quarta-feira, 27, Rodrigo Valadares deputado estadual, falou sobre a censura que está sendo imposta através do senado.

De acordo com o deputado, existe um projeto de lei da autoria do Senador Alessandro Vieira que impõe uma espécie de ditadura em forma de censura na internet.

Rodrigo lembrou do episódio em que a Policia Federal esteve em sua residência: “Por isso ele foi até a Polícia Federal, revestido de seu mandato de senador e solicitou a abertura de um inquérito, alegando a divulgação de Fake News”, disse.

“Esse inquérito culminou em uma busca e apreensão em minha residência, onde a Polícia Federal, ARROBOU a porta do meu quarto, assustando meus filhos e minha esposa, por eu ter supostamente compartilhado uma notícia falsa, onde dizia que o Senador Alessandro Vieira de centro esquerda”, complementou.

Na visão do deputado, a ideia é acabar com a liberdade e voltar aos grandes monopólios e as grandes mídias. O projeto de Lei em questão (PL 2630/2020) é conhecido como a PL das Fake News e foi apresentada em conjunto com os Deputados Federais, Tabata Amara (PDT) e Felipe Rogoni (PSB).

O objetivo do projeto é “combater abusos, manipulações, perfis falsos e disseminação de fake News”.

Mas a pergunta que não quer calar. Quem vai decidir o que é abuso, manipulação e fake News?

Outra pergunta que não quer calar. Isso não é o mesmo que determinar o que devemos falar ou não?

Maycon Fernande/ Jornalista