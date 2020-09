Radiopatrulha apreende adolescente com droga e uma bicicleta roubada no bairro Japãozinho

No sábado, 19, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu um adolescente de 17 anos, com maconha, uma faca peixeira, um rolo de papel alumínio e outro de papel filme, além de uma bicicleta roubada. A apreensão ocorreu no bairro Japãozinho, zona Norte de Aracaju.

Militares do BPRp foram solicitados por um popular que informou que sua bicicleta havia sido roubada e o suspeito estaria com ela em uma rua do bairro.

Com as informações recebidas, os militares foram até o local informado e avistaram o jovem, que recebeu voz de parada, foi abordado e com ele foram encontrados os materiais apreendidos.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

SSP