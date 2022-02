Rainha da Vaquejada foi vítima de tentativa de feminicídio; suspeito era ex-namorado

Na noite desta quinta-feira, 17, a blogueira Geovana Avaristo, foi vítima de tentativa de feminicídio. O fato ocorreu após o ex-namorado da vítima mantê-la em cárcere privado em um apartamento localizado no Centro de Nossa Senhora da Glória, município do Sertão sergipano. O homem estava inconformado com o fim do relacionamento e tentou atirar na blogueira e depois tentou tirar a própria vida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), era por volta das 20h30 quando os militares foram acionados para uma ocorrência. Ao chegar no local foi solicitado que o acusado saísse do imóvel para conversar com os militares, o que não ocorreu. O homem pediu para que a vítima entrasse, e em seguida, efetuou quatro disparos de arma de fogo.

Os militares adentraram na casa encontraram o suspeito e a vítima caídos no chão. A mulher estava consciente, já o homem respirava com dificuldade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas.

Na ação, um revólver calibre 32 com seis munições foi apreendido. Uma cartela com dez munições intactas também foi encontrada no local.

Rainha da Vaquejada

A blogueira Geovana Avaristo é famosa nas redes sociais. Com mais de 60 mil seguidores, ela ganhou o título de “Rainha da Vaquejada” em um concurso da região.

Com informações da Fanf1