Uma descarga elétrica causada por um raio, acabou matando 14 vacas em Santa Rosa do Ermírio, município de Poço Redondo.

O fato ocorreu na tarde da última terça-feira em uma fazenda particular. De acordo com informações, chovia no momento do ocorrido e em torno de 50 vacas estavam no local, além de três vaqueiros, que são responsáveis pela ordenha.

No local existem placas solares, mas ainda não se sabe de essas placas foram os condutores da energia que causou a morte dos animais.