RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Acrísio Pereira forte pré-candidato ou massa de manobra?

Se as pré-candidaturas se confirmarem até o dia das convenções partidárias, teremos uma eleição que poderá entrar para história do município. Isso não pela qualidade dos candidatos, mas pela quantidade.

O NOME DA VEZ

Desde que conseguiu entrar para a história fazendo com que fosse construída uma das câmaras de vereadores mais bonitas do interior do estado, Acrisio Pereira vem tendo seu nome contado para disputar a eleição de 2020 como representante do Partido dos Trabalhadores em Monte Alegre.

OUTROS NOMES

Tonhão, Valdirene, Nena de Luciano, Doge de Paco Paco, Júnior Farias e até mesmo Henrique de João Gogó, estão no páreo para a disputa.

DISPUTA

A quantidade de pré-candidatos e possivelmente de candidatos a disputa, poderá facilmente dá a vitória a Nena de Luciano, devido a polarização dos votos em um município que tem pouco mais de 10.000 eleitores.

O PT

Como analisamos em matérias anteriores, o Partido dos” Trabalhadores” deseja se reerguer e nada melhor que se levantar através das bases, ou seja, pelas prefeituras em cidades pequenas. Sendo assim, Acrisio não aparece como solução para Monte Alegre, mas como uma espécie de massa de manobra do partido para tentar através de suas bases, voltar ao poder.

Maycon Fernandes/Jornalista