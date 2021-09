RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Alessandro recebe mimo de Dória, André de Belivado

PRESENTINHO DE DÓRIA PARA ALESSANDRO

O Senador da República, Alessandro Vieira foi multado pelo governo de São Paulo por não usar máscara durante manifestações contra Bolsonaro no último domingo. A multa é de R$ 552,71, que não deve pesar no bolso do presidenciável.

O senador ainda não se pronunciou sobre o caso.

ANDRÉ MOURA

Em Sergipe o pré-candidato a senador, André Moura segue ganhando mimos de Belivaldo, desta vez, o Diário Oficial do Estado publicou sua nomeação com0 membro titular do Conselho de Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

ENQUANTO ISSO

Enquanto isso Rogério Carvalho em pré-campanha, fechou acordo com os Valadares, que deve compor a chapa da seguinte forma:

Valadares Pai: Senador

Valadares Filho: Deputado Federal

FROTA E A FACADA

E não é que o ex-ator pornô e deputado federal, Alexandre Frota, protocolou o pedido de abertura de CPI para investigar a facada contra o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018, de acordo com o parlamentar, a facada foi de mentira.

“Estou agora na primeira hora protocolando pedido de abertura da CPI da Facada. Estou convencido de que foi uma armação.

Aproveitaram a doença que esse sujeito tinha na época e criaram essa narrativa do atentado. Ele foi de 8 segundos de Tv para 24 horas de Tv.” disse em seu twitter.

O lado bom é que descobriremos quem mandou… (Ironia)

ESTUPRO NÃO É BRINCADEIRA

A Ministra Damares, disse que pediu atuação da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, para apurara “brincadeira de membros do MBL” sobre estupro.

“ESTUPRO NÃO É BRINCADEIRA! Já pedi atuação da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos! Inadmissível Isto! Não vamos permitir que estes jovens que se dizem tão politizados façam uma “brincadeira” desta! VAMOS ao MP para pedir investigação sobre autenticidade do vídeo”, disse.

Já pedi atuação da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos! Inadimissivel Isto! Não vamos permitir que estes jovens que se dizem tão politizados façam uma “brincadeira” desta!

— Damares Alves (@DamaresAlves) September 13, 2021

CUNHA LIVRE (IRONIA)

Está previsto para hoje, no Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento de um recurso impetrado pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha que pede para a Corte considerar o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro “suspeito” para julga-lo. Caso o Supremo concorde com os pedidos da defesa, sua condenação pode ser anulada.

DÓRIA

Dizem por aí que o Governador de São Paulo, não gostou dos memes feitos por internautas, com relação a sua dancinha no último 12 de setembro.

Paulistanos esperam que Agripino, contrate uma professora ou professor de dança.

Maycon Fernandes Jornalista DRT 2304/SE