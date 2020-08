Rapidinhas da Política: Câmara aprova contas de Luana e faz chover no molhado

Na Sessão Ordinária de ontem, terça-feira, a Câmara de vereadores de Nossa Senhora da Glória aprovou por unanimidade as contas referentes aos exercícios de 2009 e 2012 da ex-prefeita Luana, que concorre como pré-candidata a prefeita do município. Já em relação ao exercício de 2009, as contas foram aprovadas com “ressalvas”.

As contas da ex-prefeita foram colocadas em pauta, estranhamente uma semana após a agora pré-candidata ter aparecido na lista do TCE como contas reprovadas.

Para que Luana se tornasse inelegível, a câmara de vereadores, teria que acompanhar o PARECER TÉCNICO DO TCE e reprovar as contas da mesma. Mas como o grupo liderado por seu irmão tem maioria na câmara, choveu no molhado.

Dos 13 vereadores, apenas a vereadora Maraysa fez ressalva, já o resto permaneceu como estava.

Na história do município, apenas o ex-prefeito Zico teve suas contas reprovadas. Estranhamente, Zico fazia parte do grupo de oposição na época e teve seu registro de candidatura impugnado, quando concorria ao cargo de vice-prefeito.

UMA PERGUNTA

O Ex-prefeito Zico hoje faz parte do grupo de situação. Será que ele teria suas contas reprovadas pelos “TÉCNICOS” da câmara?

Maycon Fernandes/Jornalista