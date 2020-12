RAPIDINHAS DA POLÍTICA: “Deputada do Sertão” cancelada e adeus Chico fim de uma era

Manda quem pode, obedece quem tem juízo

Há quase dois anos, Janier Mota assumia uma cadeira na ALESE como a nova “deputada do sertão”. De lá para cá, a deputada do Sertão que foi eleita com 25 731 votos não vem tendo destaque em suas atuações na Assembleia Legislativa.

Ah, teve sim.

Logo após o episódio onde a mesma ficou com “raiva”, chegando a bater em sua bela mesa em uma videoconferência, quando reclamaram no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, Janier sumiu.

Mas resolveu dar o ar da graça em sua última “ação parlamentar” do ano, quando votou a favor do Projeto de Lei que reajusta taxas do Detran.

Janier não votou sozinha, mais 12 deputados votaram a favor do polêmico projeto de lei, mas foi a “deputada do Sertão”, que foi a mais citada na internet como traidora do povo.

Feliz 2021 (SQN)

ELEIÇÕES 2022

Fábio Mitidieri quer ser o sucessor de Belivaldo, mas decisão é de Ulices Andrade. Prêmio de consolo pode ser o cargo mais alto do TCE, para o deputado.

Dizem por ai que Mitidieri já fez ligação para fazer a seguinte pergunta: “Diga logo se vai ser eu, se não for eu paro de Gastar”.

EM GLÓRIA

Companheiros do PT preparam adeus das secretarias, dizem por aí que foram oito anos de prosperidade.

Agora a nova prefeita terá que dar um jeito para “comportar” os 4 ex-prefeitos, Zico, Sérgio (que já se ajeitou”), Aparecido e Chico do Correio.

EM POR FALAR EM CHICO

O petista já iniciou sua pré-campanha para alguma coisa em 2022, o futuro (atual) ex-prefeito só depende de uma decisão da atual queridíssima Janier Mota.

AINDA SOBRE CHICO

Sua gestão não foi ruim, daria nota 7,5 (Passou de ano).

PT DE GLÓRIA

O PT certamente se prepara para lançar um novo nome em 2024, mas é cedo para falar sobre isso.

Feliz 2021 e que possamos fazer do próximo ano, um ano diferente e não esqueça; “O poder e de vocês”.

Maycon Fernandes/ Jornalista DRT 0002304/SE