Rapidinhas da Política: E se não for o que você está pensando? Parte II

Fim de semana movimentado nos bastidores da política em Nossa Senhora da Gloria.

Desde que a matéria: “E SE NÃO FOR O QUE VOCÊ ESTÁ PENSANDO?” foi ao ar, muitas possibilidades e discussões se abriram para o que pode acontecer ou não até o lançamento oficial das candidaturas.

No último domingo, o ex-prefeito Sérgio Oliveira respondeu a um desafeto político em um grupo de whatsapp:

Jilvan: “Tem gente aqui no grupo que possa responder? Fale Abrão a chapa já está fechada?”

Sérgio: “Quem fala sou eu mesmo, vamos os carros o meu o Ford Ranger 2018 contra seu quê será Luana ou eu?”.

Não é a primeira vez que o ex-prefeito Sérgio Oliveira deixa escapar que existe a possiblidade (remota na visão dele) de que “ele” possa disputar a eleição no lugar de sua irmã.

Outro fator que chamou a atenção, foi a resposta dada a matéria deste jornalista, onde o ex-prefeito disse que se “acontecesse algo com a irmã, ele mesmo disputaria era aguardar para ver”.

As falas do ex-prefeito têm movimentado os bastidores, haja visto que o mesmo não é muito de falar. Essa mudança de comportamento de Sérgio Oliveira, tem chamado a atenção de muitas pessoas que participam ativamente dos bastidores do poder.

CHAPA PURO SANGUE.

Chamamos de “chapa puro sangue”, quando a chapa majoritária é formada por um só partido, nesse caso especifico PSD.

Mas pode ser que até nisso te enganaram.

Em uma breve busca no TSE, quando digitamos o titulo eleitoral da ex-prefeita Luana, tivemos a surpresa de que a “pré-candidata” não está filiada no PSD e sim no PL como mostra a imagem abaixo, contrariando o jogo de marketing feito do lançamento da pré-candidatura.

Será que as matérias estão tentando confundir a mente do eleitorado ou os donos do poder estão fazendo questão de fazer isso?

Será que teremos mais uma troca no grupo de situação?

Havendo troca. Até quando o eleitor vai aguentar ser enganado?

Chapa puro sangue? Só se mudar o vice, ou voltar ao que estava (Sergio Candidato).

1- Esqueceram de filiar a pré-candidata?

2- Informações de bastidores dão conta de que JÁ ESTÃO PENSANDO EM UM TERCEIRO NOME. Mas já?

Maycon Fernandes/Jornalista