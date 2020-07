Rapidinhas da Política: E se não for o que você está pensando?

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado, em sessão realizada no de 2016, recomendou a rejeição das contas da prefeitura de Nossa Senhora da Glória referentes ao exercício 2012. Quem era a prefeita naquela época?

Na prestação de Contas Anuais da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, referente ao exercício 2012, relatada pelo conselheiro Luiz Augusto, a irregularidade mais expressiva esteve na “despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Poder Executivo em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece um limite de 54% da Receita Corrente Líquida, enquanto que a gestora deixou que a situação alcançasse os indesejados 63,37% “. A interessada é a ex-prefeita Luana Michele de Oliveira Silva. (Texto extraído do TCE).

A população de Nossa Senhora da Glória, parece que se acostumou a ser enganada, politicamente falando. É radialista que coloca o nome à disposição, depois desiste, é ex-prefeito que “se candidata” a deputado e na “hora H” desiste, é ex-prefeito que se pré-candidata a prefeito e depois desiste para colocar a irmã.

Mas… E se?

Se eu disser para vocês que existe uma grande possibilidade de a população ser enganada pela 2ª e 3ª vez.

Vamos começar pelo terceiro engano

Sérgio não será candidato a vereador. Pode acontecer que dessa vez ele surpreenda e mantenha a candidatura, mas em se tratando do ex-prefeito é muito difícil acreditar.

Segundo engano

Luana teve contas reprovadas e seu anunciou e as ações “sem sal” pós anúncio de pré-candidatura, podem sinalizar que o ex-prefeito Sérgio (que é quem manda), pode estar segurando os ânimos para tentar emplacar outro nome.

É de se estranhar, que mesmo em meio a pandemia muitos políticos já aquecem os bastidores de suas pré-campanhas, mas a de Luana, ficou apenas nas figurinhas de Whatsapp com bom dia, boa tarde e boa noite.

Em uma pré-campanha, pode acontecer tudo e muita coisa mudar, daí voltamos para a pergunta inicial: “E se não for o que você está pensando?”

Se a ex-prefeita Luana não for candidata, em quem você apostaria?

PS; Parece ser tudo muito confuso, mas no futuro desenrolaremos esse nó.

Maycon Fernandes/Jornalista