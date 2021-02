RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Episódio de hoje, Postinho que não funciona bem

Ontem assistimos a um vídeo que comoveu o estado: “Um homem leva sua mãe para o hospital de Nossa Senhora da Glória, chegando lá fica sabendo que não tem médico para atende-la naquele momento.

Minutos depois, sua mãe morre. ”

Notícias como essas, são comuns no Brasil, não deveria, mas o resultado da nossa colheita vem daquilo que plantamos nas urnas.

Mas ninguém quer falar sobre isso, nenhum repórter ou jornalista do estado tem coragem para ser odiado pelos admiradores de políticos que estão com o poder na mão.

Não os julgo, nem sempre estar ao lado do povo, você vai ser admirado ou elogiado, muito pelo contrário. Ir na contramão do sistema custa caro.

Se ainda é cedo para cobrar da nova secretária de saúde? A resposta poderia ser sim.

Caso, o prefeito antecessor não tivesse sido aliado. Mas Maycon é só um mês…

Veja o que disse uma internauta:

Acordar as 4h ou 5h da manhã, pegar uma fila até as 7h para ouvir que não médico… Ah pelo amor de Deus né, vamos ter mais consideração por quem colocou vocês nesses cargos aí, vocês têm suas regalias não precisa da saúde pública, pois tem os melhores hospitais e clinicas particulares na hora que quiser e somos nós quem paga tudo isso então pensa mais na população.

Olha só fiz uma postagem na página da prefeita Luana, apagaram na mesma hora sabe porquê? Esse postinho aí é da Brasília não tem dentista há mais 60 dias, marca uma consulta e sempre tem um médico com suspeita de covid ou está de férias. Cadê o secretário da saúde para ajuda o povo, cadê as promessas em prefeita? Vereadores da saúde cadê vocês?

Outra internauta comentou:

Realmente é uma vergonha! A secretaria de saúde também. Já fui umas 3 vezes agendar uns exames para minha mãe e eles falam que a internet está fora de sistema. Cadê os políticos? Ganham a eleição para gastar o dinheiro com festas. Deveriam se preocupar com a saúde do povo.