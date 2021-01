RAPIDINHAS DA POLÍTICA: O falso sequestro

Dizem que quem tem amigo não sofre. Essa é uma verdade.

Tem um ditado que diz: “Existem verdades mais verdadeiras que a própria verdade” (Os Melhores do Mundo).

Então vamos lá…

RAPIDINHAS ONTEM

R$ 1.194.217,86 (Um milhão cento e noventa e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos) é o valor que foi sequestrado da conta da prefeitura municipal de Nossa Senhora da Glória. DE QUEM É A CULPA?

QUEM TEM AMIGO NÃO SOFRE

AMIGO: “Está ligado que não existiu sequestro nenhum né?

EU: “Rapaz segundo os assessores”…

AMIGO: “Tem manobra nenhuma aí não, na verdade eles estão aproveitando que ninguém “sabe ler” o extrato para dizer que houve sequestro e tal”.

EU: Hummmmmmmmmm

AMIGO: “Os únicos valores que foram “sequestrados” para pagamento de dívida foram: R$ 11.942,17 referente ao 1% do Passe / R$ 216.032,80 Referente a obrigação do INSS (valor pequeno por sinal, muito estranho) / R$ 14.992,68 referente aos juros do INSS / R$ 379.664,55 referente a parcelamentos do INSS.

Dedução saúde e fundeb ficam na prefeitura, some dedução saúde, fundeb e aqueles 153.609,42.

EU: “Cara, mas isso não funcionaria como pedalada”?

AMIGO: “Não, o R$ está na conta”

EU: “Ah, então é tudo legal”

AMIGO: “Sim, a dedução saúde é os 15% para compor a saúde, está na constituição”

AMIGO: “Da forma que falaram deu a entender que zerou”

EU: “Nesse caso, isso é apenas uma forma de induzir a população que o município não tem dinheiro”… O único crime é o de engano (ironia)

TRUDUZINDO

Os um milhão cento e noventa e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos, nunca foram sequestrados.

Maycon Fernandes/ Jornalista DRT 0002304/SE