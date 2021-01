RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Presente de Luana e #chateadinho

Mal começou a nova gestão em Nossa Senhora da Glória e já tem gente #chateada por ficar sem secretaria.

APARECIDO DIAS

Com certeza, uma das maiores surpresas do novo secretariado foi o nome do ex-vice-prefeito.

Sem aparecer na campanha ou sem ao menos agregar, Aparecido ganhou de brinde a superintendência da SMTT. De acordo com informações, a escolha partiu da própria Luana.

Ainda segundo fontes, o próprio Aparecido analisou bem se vale apena ou não aceitar o convite da amiga. (Vai vendo)

FICOU CHUPANDO DEDO

Por outro lado, quem está bastante chateado é o ex-secretário Roberinho, que há tempos atrás correu para os braços de Sérgio e esperava-se que no mínimo o ex-secretário ganhasse de “presente” um cargo importante, isso não ocorreu.

Durante a eleições de 2020 boa parte da família militou em favor de Luana e agora devem estar bravos por não ver o garoto participando da gestão.

AINDA NÃO ACABOU

Durante o pronunciamento na posse, a prefeita Luana disse que iria “criar” a Secretaria de Meio Ambiente e outras Secretarias se assim fosse permitido por lei. Vale lembrar que essa Secretaria já existia, Chico do Correio foi o responsável por fazer a junção com a pasta de Agricultura para conter gastos.

Roberinho pode ter esperanças, pois antes de entregar o cargo, o ex-prefeito Chico deixou tudo pronto para que a sua sucessora pudesse comportar os companheiros.

PETISTAS QUE FICARAM

Somente Ancledson e Djalci tiveram o privilégio de continuar como secretários.

CANDIDATOS DO BAIXO CLERO

Aqueles candidatos de poucos votos, terão que esperar seis meses para serem nomeados a alguma coisa. Isso é “praxe” viu?

Tem que ter paciência.

Maycon Fernandes/ Jornalista DRT 0002304/SE