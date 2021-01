RAPIDINHAS DA POLÍTICA: R$ 1.194.217,86 sequestrados, de quem é a culpa?

“Não finja que eu não tô falando com você

R$ 1.194.217,86 (Um milhão cento e noventa e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos) é o valor que foi sequestrado da conta da prefeitura municipal de Nossa Senhora da Glória. DE QUEM É A CULPA?

O que é sequestro de valores?

Uma das respostas seria.

Uma medida menos comum e menos conhecida é o sequestro de valores contra a Fazenda Pública. Nessa situação quem tem o dinheiro apreendido são os Municípios, Estados, Distrito Federal e a União. Essa hipótese geralmente decorre do não pagamento do RPV, do Precatório ou de honorários advocatícios no prazo estipulado.

Mas até agora ninguém da prefeitura explicou.

A informação do sequestro dos quase um milhão de duzentos mil reais, foram passadas pelo jornalista Valter Freitas, pessoa muito ligada a gestão. Porém a informação pode ter causado desconforto no antigo grupo que é liderado pelo ex-prefeito Chico do Correio.

DE QUEM É A CULPA?

Essa é a pergunta que DEVE ser respondida a população, pois a mesma precisa saber por qual motivo, esses valores foram sequestrados, haja visto que o “super prefeito” e agora deputado municipal, fez uma gestão “impecável”.

Ou será que os companheiros irão se proteger?

De quem é a culpa?

Como jornalista não quero me solidarizar, muito pelo contrário, a população precisa saber o porquê desse dinheiro ter sido sequestrado. Não somos os reféns, mas o dinheiro é nosso.

Com a palavra PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.

Maycon Fernandes/ Jornalista DRT 0002304/SE