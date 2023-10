Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva do segundo envolvido no latrocínio que vitimou um vigilante que seguia para o trabalho, o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof) continua as investigações para identificar eventuais compradores de itens roubados pela tanto no latrocínio, quanto em outros roubos. Há informações de que motocicleta e celulares foram roubados em outras ações criminosas. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 17.

De acordo com a delegada Thereza Simony, o investigado se apresentou na 5ª DM, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, e foi conduzido à Derof. “Durante o interrogatório, ele ficou em silêncio e não colaborou com a localização dos objetos subtraídos com a prática do crime”, detalhou.

Como o investigado preso exerceu seu direito constitucional ao silêncio, ele não falou sobre os objetos furtados e a arma de fogo. “Ele atribuiu ao outro investigado toda a responsabilidade pela prática do crime”, complementou Thereza Simony.

Thereza Simony alertou que a eventual compra desses objetos levados das vítimas é passível de punição legal. “Quem comprou celulares e motocicletas dos investigados deve comparecer à Derof, pois vamos entender que foi adquirido de boa -fé”, explicou.

Caso os produtos sejam apreendidos em ações policiais, as pessoas podem ser indiciadas por receptação. “Do contrário, caso não haja essa entrega voluntária, quem estiver com os objetos irá responder por receptação”, alertou a delegada.

A arma de fogo utilizada na morte do vigilante ainda não foi localizada, mas as buscas seguem em andamento. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Segundo envolvido no crime

Antes da prisão do segundo envolvido no crime, na quarta-feira, 11, agentes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, com o apoio de equipes do Batalhão de Caatinga (BPCaatinga), localizaram, no município gloriense, Lailson Santos da Conceição, suspeito de realizar os disparos contra o vigilante, em Socorro.