Recursos do Apple iOS 15.1 excelente atualização para usuários de iPhone

Se você é fã do iPhone, deve saber como o aplicativo Notes é brilhante. É sobre meu ingrediente favorito. Mas também é um herói pouco cantado.

Eu uso loucamente e tenho 1.162 notas agora, desde que você perguntou. Você pode ser capaz de superar esse número.

Ainda assim, nem todo mundo sabe que você pode bloquear notas individuais com uma senha, tornando-o uma alternativa decente de protetor de senha, e grátis, para inicializar. Na verdade, a Apple diria que é um protetor super-seguro, já que você precisa não apenas da senha / Touch ID / Face ID para entrar no iPhone, mas também da senha para a nota bloqueada.

Eu adoro que ele seja atualizado quase instantaneamente em todos os seus dispositivos Apple, então a nota com muito texto que você inserir no seu Mac estará lá para ser usada, segundos depois, no seu iPhone.

Bem, o Notes está recebendo um grande aprimoramento no iOS 15.

Tag

A partir de segunda-feira, você poderá adicionar marcas às suas notas, tornando mais fácil categorizar as coisas. Bem, o mecanismo de busca no Notes já é bastante feroz, mas suponha que você esqueça a palavra mágica para pesquisar? As tags adicionam conveniência extra. E há um navegador de tags para que você possa ver todas as tags em um só lugar. O que nos leva a …

Via Forbes