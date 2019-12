REPROVOU: Gararu aparece com pior nota avaliada pelo SINTESE

Em 2017 o governo Jackson Barreto levou do magistério da rede estadual a nota 0,8. Pelo segundo ano consecutivo o governo estadual tinha a menor nota registrada pela Prova Final da Educação Pública que começou a ser aferida em 2007.

No mesmo ano nenhum município teve nota abaixo de 1,0 (ao contrário de 2016 quando quatro cidades ficaram abaixo dessa nota), no entanto 46 deles não chegaram a nota 5,0. Dos 74 municípios avaliados (Aracaju fica de fora da avaliação, pois os professores são filiados ao Sindipema), só 28 deles ultrapassaram esse patamar.









Na região do Alto Sertão, apenas Nossa Senhora das Dores atingiu um pouco mais de 5 em sua nota. O destaque negativo, mais uma vez vai para o município de Gararu, que obteve a menor nota do estado com 1.11.

As notas apresentadas neste ato público são o resultado de um conjunto de análises a partir da legislação onde foram constatadas que mais uma vez a grande maioria dos gestores são reprovados.