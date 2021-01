Retrospectiva de filmes de Fellini volta ao CCBB-SP

Depois de ser interrompida em março por causa da pandemia do novo coronavírus, a mostra de filmes Fellini, Il Maestro está de volta ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em São Paulo. A retrospectiva do cineasta italiano Federico Fellini começa (6) e segue até o dia , de forma presencial e gratuita, no CCBB, no centro da capital paulista.

A mostra marca o centenário de nascimento de Fellini, celebrado em . A retrospectiva tem curadoria de Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida. “Federico Fellini é reconhecido como um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos, cujos filmes, que trazem um olhar altamente pessoal e idiossincrático sobre a sociedade, são uma combinação única de memória, sonhos, fantasia e desejo. O adjetivo felliniano é sinônimo de qualquer tipo de imagem extravagante, barroca ou fantasiosa no cinema ou na arte em geral”, disse o curador. Nesta fase da mostra serão exibidos 12 filmes do diretor italiano, entre eles, A Doce Vida (1960), vencedor da Palma de Ouro, em Cannes. Também serão exibidos Abismo de um Sonho (1952), o primeiro longa-metragem dirigido sozinho por Fellini, e A Estrada da Vida (1954), premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro. A entrada para os filmes deve ser reservada com antecedência no site da Eventim.