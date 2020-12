Rio anuncia medidas para evitar aglomeração no réveillon em Copacabana

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou na noite de hoje (23) algumas medidas para evitar a aglomeração durante a virada do ano na Praia de Copacabana, devido ao aumento do número de casos de covid-19 no município. A tradicional festa, que envolve shows e queima de fogos, já havia sido cancelada na semana passada.

No entanto, a prefeitura quer evitar que, mesmo sem a festa da virada, haja aglomeração na orla da cidade do Rio. Entre as medidas anunciadas estão a proibição de estacionamento de carros na orla e ruas do entorno a partir do primeiro minuto do dia 31.

Também haverá bloqueio de transporte público para acesso a Copacabana e para a Barra da Tijuca a partir das 20h do dia 31. Outras medidas são: a implantação de uma barreira de fiscalização nos limites do município para não permitir acesso de ônibus e vans de fretamento com destino à orla e o funcionamento de quiosques sem venda de ingressos, shows, instrumentos sonoros ou cercados.

As medidas foram adotadas pelo prefeito em exercício do Rio, o presidente da Câmara Municipal Jorge Felippe, que assumiu a prefeitura depois do afastamento de Marcelo Crivella, determinado ontem pela Justiça do Rio.