Rio Pinheiros pode ter maior cinema a céu aberto da América Latina

O maior cinema a céu aberto da América Latina deve ser construído no rio Pinheiros. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Doria. O espaço cultural deve ser instalado na chamada Usina de Traição, concedida ao consórcio Usina São Paulo, que venceu a licitação para aproveitamento da área de 29,8 mil metros quadrados.

Além do local para exibição de filmes, o consórcio pretende investir R$ 300 milhões para estabelecer uma estrutura com cafés, restaurantes, lojas, academia e museu. Os investimentos fazem parte de um esforço para revitalizar e despoluir o rio.

“O contrato vai transformar um espaço degradado em uma das mais modernas áreas de lazer, esporte, cultura e gastronomia da cidade de são Paulo, em pleno rio Pinheiros”, destacou o governador.

O consórcio pagou R$ 280 milhões pelo direito de explorar a usina até 2042. O grupo é formado pelas empresas Kallis Administração e Participações, Nacional Shopping Planejamentos e Concessões e Participações BR.

Despoluição

Inaugurada em 1940, a Usina de Traição é uma estrutura usada para reverter o curso das águas dos rios Pinheiros e Tietê. Originalmente, o objetivo era manter cheios os reservatórios das represas do rio das Pedras e Billings para garantir a geração de energia. Atualmente, o sistema só é acionado como forma de prevenir enchentes.

A concessão da usina faz parte de um programa de revitalização do rio Pinheiros, que prevê ainda investimentos de aproximadamente R$ 4 bilhões do governo do estado em saneamento e desassoreamento. Segundo o governo paulista, até dezembro de 2022 o rio estará “limpo e despoluído”.