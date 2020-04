Rosário do Catete registra primeira morte por Coronavírus

O município de Rosário do Catete, registrou a primeira morte por Covid-19 no município nesta segunda-feira, 27. A informação foi publicada no boletim informativo.

A informação é de que um paciente de 55 anos de idade havia dado entrada no hospital de Itabaiana, onde veio a falecer na noite do último sábado,25. Ainda de acordo com informações, o paciente apresentou sintomas e foram feitos exames, onde foi constatado a presença do vírus no organismo do homem.









O município monitora mais 15 pacientes que vieram de outros estados.