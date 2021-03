RAPIDINHAS DA POLÍTICA: A volta do Gato em prédio de secretaria

E não é que o “gato” está de volta?

Eram 14h30 de hoje, quando no descanso do almoço uma fonte me confidenciou: “O gato está de volta…”

Prontamente fui averiguar para ver o que era e apurar as informações.

Então lá vai…

O prédio (clube) que muito foi usado para alegrar as baladas matinais dos domingos em mil novecentos e antigamente, há um pouco mais de um mês vem sendo usado como garagem, pela secretaria de obras do município de Nossa Senhora da Glória.

O prédio em questão vem sendo alvo de uma briga na justiça que se alastra há muitos anos. (Mas esse não é o tema de hoje).

De acordo com informações, a Energisa esteve hoje no local para fazer uma “reparação” no transformador, pois de acordo com fontes, alguém teria puxado uma espécie de fio para colocar energia em todo prédio, ou seja, o famoso gato.

Pois é, dois anos depois ele voltou…

Agora é esperar a multa chegar.