Saiba quem são os 10 homens mais ricos do mundo

Seja para investidores ou não, as pessoas gostam de conhecer sobre as pessoas mais ricas do mundo e sobre seus modos de investimentos, empreendedorismo e enriquecimento.

Anualmente, algumas listas são lançadas e se avaliam bens como casas, terras, empresas, veículos, obras de artes, taxas de câmbios, preços das ações e diversos outros patrimônios pertencentes dos ricos, estimado em dólares americanos.

Você sabe quem são os 10 homens ocupantes dessa tão cobiçada lista? Reunimos para você um pouco mais sobre eles, confira!

1. Jeff Bezos – US$ 147 bilhões

O homem mais rico do mundo e primeiro nessa lista é Jeff Bezos, donos da Amazon. O empresário se destacou durante toda sua vida escolar e acadêmica graças a sua inteligência e, após se formar em engenharia elétrica e ciência da computação, começou a trabalhar em uma startup e chegou a recusar alguns convites de grandes empresas.

Depois de alguns anos de como empregado, Jeff decidiu investir em um negócio online e, em 1994 foi criada a Amazon.com.

Atualmente, com 56 anos, Bezos possui parte pequena de ações da Amazon, é dono da “Blue Origin”, uma startup de exploração espacial, além de estar no controle do jornal “The Washington Post”. O multimilionário foi o primeiro a atingir US$ 100 bilhões como o número 1 na lista da Forbes.

2. Bill Gates – US$ 108 bilhões

Assim, como Jeff Bezos, Bill Gates também ganhou muito destaque pela sua inteligência acima da média e poder de criação de soluções. Foi durante a escola que Gates iniciou uma amizade, que futuramente o fariam abrir a Microsoft.









A Microsoft nasceu das ideias de Bill Gates e Paul Allen quando eles perceberam que o mercado de computadores estava crescendo e seria interessante embarcar nesse ramo.

A partir daí, a empresa só cresceu e teve picos de ganhos com o fechamento de grandes contratos, como o da IBM. A Microsoft ainda é a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado e daí vem a fortuna de Bill Gates.

Atualmente, ele é consultor de executivos da empresa, porém com papel bem menos ativo no negócio e tem pequena parte das ações.

3. Mark Zuckerberg – US$ 89,1 bi

Este é um nome bastante conhecido, que está rapidamente subindo na lista e ganhando muito dinheiro. Com apenas 36 anos, o dono do Facebook é um dos homens mais ricos do mundo e conquistou sua fortuna através de sua rede social e suas ações na Bolsa de Valores.

Além do Facebook, Zuckerberg adquiriu outras empresas como Whatsapp e Instagram e, com isso, é dono das principais redes sociais do mundo.

4. Bernard Arnault – US$ 80,4 bilhões

Nem só dos Estados Unidos são os homens mais ricos do mundo. Bernard Arnault, é francês e dono da maior empresa de artigos de luxo do mundo, a LVMH, que inclui gigantes como Louis Vuitton, Sephora, Dior e diversas outras marcas do ramo.

Arnault é herdeiro de uma famosa família da construção civil e, mesmo não atuando na área, seu nome e influência da família foram decisivos para sua primeira aquisição.

5. Warren Buffet – 69,2 bi

Diferentes de outros dessa lista que são conhecidos apenas por suas empresas, Buffet também é um dos investidores mais bem sucedidos do mundo.

Além de investimentos, ele desenvolveu diversos negócios ao longo da vida e é ele quem está à frente da Berkshire Hathaway, uma empresa que gere e supervisiona empresas subsidiárias, desde ferrovias até serviços públicos de gás e energia elétrica.

Buffet já foi o homem mais rico do mundo e já doou boa parte de sua fortuna para instituições de caridade.

6. Larry Page – US$ 67 bilhões

Um dos fundadores do Google, Larry Page cresceu rodeado de tecnologia e durante o projeto de doutorado investiu no estudo da estrutura da web, criando alguns buscadores iniciais até em 1998, chegar com alguns outros parceiros, na fundação do Google.

Após o sucesso do buscador, ele e outros fundadores criaram uma holding que agrega todas as marcas ligadas à Google, a Alphabet, em que atualmente Page é CEO.

7. Steve Ballmer – US$ 66,5 bi

Amigo de Bill Gates, Ballmer entrou na Microsoft em 1980 e chegou a ser diretor administrativo, presidente e CEO da corporação. Ele ocupou esse cargo até 2014, ano em que comprou o time de basquete da NBA Los Angeles Clippers.

8. Sergey Brin – US$ 65 bilhões

O russo Sergey Brin com nacionalidade americana é também um dos fundadores do Google, junto com Larry Page que já apareceu nessa lista. Ele é cofundador e ex-presidente do site de maior sucesso da história e presidente da holding Alphabet.

9. Larry Ellison – US$59,6 bi









Elisson é um dos fundadores e diretor executivo da Oracle Corporation, uma multinacional de tecnologia e informática nos EUA. A empresa foi listada algumas vezes como uma das melhores empresas no mundo para se trabalhar e é conhecida pelo desenvolvimento e comercialização de hardware e software de banco de dados.

10. Amancio Ortega – US$55,1 bilhões

De família humilde, Ortega começou no trabalho novo para ajudar no sustento de sua casa e seu primeiro empreendimento foi uma confecção de roupões para mulheres, que foi o início para a futura marca Zara, sua fonte de fortuna.

Com a ideia de roupas seguindo a tendência das passarelas e com preços acessíveis, a Zara ganhou sucesso no mundo. Além disso, Ortega é dono de imobiliária e investe em grandes imóveis.

Esses são 10 dos homens mais ricos do mundo, uma lista em que todos gostariam de estar não é mesmo? Aproveite a inspiração para iniciar seus investimentos e buscar novas formas de dinheiro!