Salões de beleza e barbearias poderão abrir a partir de quinta-feira dia 02

Na tarde desta terça-feira, 30, o Governador Belivaldo Chagas concedeu uma coletiva para falar sobre as novas medidas do combate ao coronavírus, bem como a retomada da economia.

Belivaldo iniciou falando sobre os números de casos no estado, como também dos números de ocupação de leitos. O governador aproveitou a oportunidade para anunciar a abertura de mais 10 leitos de UTI no HUSE.

Sobre os templos religiosos, o governador disse que município como: Barra dos Coqueiros, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, devem ficar de fora neste momento devido ao alto índice de Covid-19 nesses municípios, a previsão é que dia 13/07 ou 14/07, o tema voltará a ser discutido.

SALÕES DE BELEZA

(02/07)

Salões de beleza e barbearias, a abertura acontecerá nas terças, quintas e sábados.

I – funcionamento às terças-feiras, quintas-feiras e sábados;

II – o início das atividades dar-se-á a partir do dia 02 de julho de 2020;

III – observância irrestrita dos protocolos sanitários individualizados por segmento econômico, constantes da Portaria n.º 86/2020, de 26 de junho de 2020, da SES – Secretaria de Estado da Saúde. Art. 2º As atividades religiosas, com templos e igrejas de qualquer credo ou rito, previstas na alínea “d” do Anexo II do Decreto n.º 40.615, de 15 de junho de 2020, para os Municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, ficam alteradas para a fase amarela do Plano de Retomada da Economia, em razão dos critérios de contágio e risco de aglomeração.