São Carlos decreta estado de emergência por causa das chuvas

A prefeitura de São Carlos, a cerca de 230 quilômetros da capital paulista, reconheceu o estado de emergência, após os danos causados pelas fortes chuvas desta quinta-feira (26). O decreto foi publicado na edição de hoje (28) do Diário Oficial do município.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão é de chuva para esta tarde e também para a tarde de domingo (29).

A zona central do município é onde mais se registraram estragos ocasionados pelas chuvas. Em nota, a prefeitura informou que 130 comerciantes perderam todas as suas mercadorias e que 37 veículos foram arrastados pela chuva, a maioria com perda total.

No total, 39 famílias tiveram as casas inundadas, das quais três perderam o imóvel, em virtude do comprometimento da estrutura, além de mobília e eletrodomésticos.