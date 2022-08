SÃO FRANCISCO: Mãe e filho morrem após colisão envolvendo moto e carro com motorista embriagado

Acidentes envolvendo motocicleta e carro faz mais uma vitima fatal nas rodovias que cortam o estado de Sergipe.

Desta vez, uma jovem identificada como Thais Mayhara Santos Sales e o filho, de apenas 9 anos, morreram no último sábado (30) após acidente envolvendo um motorista embriagado na Rodovia SE-335, no Povoado Nascença, em São Francisco.

As informações são de que um veículo teria fechado a motocicleta, onde estava mãe e filho, e devido a gravidade do acidente, ambos não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

O condutor do veículo foi flagrado ao testar 0,92 mg/l de álcool no sangue e encaminhado à Delegacia Plantonista de Propriá.

O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento dos corpos e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte Faxaju