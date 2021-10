Secretaria de Estado da Saúde recebe mais de 86 mil doses de vacinas esta semana

- Advertisement -

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem a confirmação do recebimento de 86.370 doses de imunizantes contra covid-19 vindas do Ministério da Saúde. As entregas serão efetuadas em dois voos.

O primeiro lote chegou ao aeroporto de Aracaju nesta terça-feira, 05, por volta das 12h20 em voo da Gol contém 42.120 doses do imunobiológico da Pfizer, para segunda dose e reforço. O segundo lote chega na madrugada da quarta-feira, 06, também em vôo da Gol e contém 44.250 vacinas da Astrazeneca para segunda dose.

Sergipe está avançando na vacinação, atualmente, 71.10% da população está vacinada com a primeira dose. Em relação à imunização completa (duas doses ou dose única), aproximadamente, 39,68% da população sergipana está imunizad