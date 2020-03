Secretário de Estado da Saúde confirma cura de Coronavírus em Sergipe

Na manhã desta terça-feira (31), em entrevista a uma emissora de rádio do município de Propriá, o secretário Estadual de Saúde, Dr. Valberto Lima, confirmou que a primeira paciente infectada no município do Baixo São Francisco está curada do Covid-19.









Ainda na oportunidade, o médico aproveitou para parabenizar a paciente e seu esposo pelo comportamento durante a quarentena, respeitando as orientações dos órgãos sanitários.

O caso do novo Coronavírus (Covid-19) foi confirmado na quarta-feira, 18 de março. A pessoa contaminada, hoje curada, é uma mulher de 44 anos do município de Própria que estava na lista de passageiros de um voo com caso suspeito.

Fonte: Portal Lagarto Notícias