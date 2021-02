Secretário faz balanço e mostra evolução na saúde de Gararu em 30 dias de gestão

Em um mês é possível observar o quanto a saúde de Gararu já avançou. Sob o comando do secretário Everton Lima, a secretaria municipal de saúde tem realizado grandes feitos neste curto espaço de tempo.

O secretário Everton, com o aval da prefeita Zete de Janjão, reestruturou o PSF contratando novos profissionais, como médico, ginecologista, psiquiatra e ortopedista.

O destaque vai para a ação dos médicos ortopedistas que fazem o atendimento aos pacientes acamados tanto na sede como na zona rural do município.

‘Fizemos uma parceria com Dr. Breno que ficará encarregado de fazer avaliações de pacientes acamados. Esses pacientes nunca tiveram um auxílio de um ortopedista. Esses pacientes estavam jogados ao léu”, afirmou o secretário.

Além disso, a secretaria também montou uma equipe de fisioterapia com três fisioterapeutas, que estão atuando em todo território gararuense, atendendo também pacientes acamados tanto na cidade como em todos os povoados de segunda a sexta-feira.

“Não importa o lugar. Nós queremos atender a todos. Tem povoados de Gararu que ficam próximos de Porto da Folha com pacientes acamados que nunca receberam atenção da prefeitura e agora estamos ofertando esse serviço gratuito”.

O secretário também afirmou que o NASF (núcleo de Apoio a Saúde da Familia) foi recriado pela atual gestão e agora detém de uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que estão atuando de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família.

Os NASF é formado por psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e assistentes sociais.

MEDICAMENTOS

A secretaria fez a aquisição de medicamentos controlados que não existiam na farmácia básica popular e através do consórcio CONEVALES fez a compra de medicamentos para os próximos três meses.

VEÍCULOS

Cinco veículos que estavam em situação de sucatas foram recuperados. Sendo duas ambulâncias e três veículos modelo Logan.

POSTOS DE SAÚDE

Postos de saúde foram reformados pela gestão anterior sem estrutura ideal para o correto funcionamento. Com isso a secretaria precisou comprar todo material como móveis e equipamentos para fornecer o serviço com qualidade a população.

TESTES COVID-19

A secretaria de saúde, através do seu secretário Everton Lima, também montou a coleta do Coronavírus. Ou seja, na gestão passada os exames de detecção de Covid-19 eram realizados esporadicamente. Agora, o município testa a população de segunda a sexta-feira.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

A jurisdição do município de Cararu é de competência do Hospital Regional de Glória.

Por ser um município distante, o secretário optou por fazer uma parceria com a prefeitura de Porto da Folha, para que pacientes com problemas de média ou alta complexidade sejam atendidos no município vizinho a depender da urgência do caso.

“Demos uma ajuda a UPA de Porto da Folha e estamos encaminhando um processo de contratação de médico via PJ, que passará pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Câmara de vereadores, dentro de toda legalidade, justamente para pagar um médico plantonista na UPA de Porto da Folha para que pacientes de Gararu sejam prontamente atendidos com rapidez e eficiência”, disse o secretário.

Além do médico plantonista, a secretaria municipal de saúde de Gararu também ajudará a UPA do município vizinho com medicamentos.

CIRURGIAS E EXAMES

O secretário também lembra que as cirurgias eletivas serão retomadas em março. Para isso, a secretaria fará um levantamento e dará prioridade as pessoas com casos mais urgentes.

Gararu também deu início aos procedimentos para a realização de exames de ultrassonografia destinados as mulheres grávidas.

Além disso, o secretário enfatiza que os demais exames, como o laboratório, análises clínicas e o eletrocardiograma foram descentralizados. Além da própria sede, as pessoas podem realizar esses exames no povoado São Mateus.

Por fim, o secretário lembra que a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue a todo vapor. A secretaria montou uma estratégia para dar celeridade na aplicação das doses para estar cada vez mais apta a receber nos lotes de vacinas e alcançar ao máximo a cobertura total do município.

