Sefaz e PM apreendem mais de 600 quilos de drogas na divisa de SE e AL

Auditores do Posto Fiscal de Propriá e militares da Companhia Fazendária da Polícia Militar apreenderam no início da noite deste domingo, 07, 648 pacotes grandes de maconha contendo em média 1kg cada, outros 33 pacotes médios e ainda uma pistola calibre 9 milímetros com dois carregadores e 50 munições em uma abordagem de rotina a um caminhão na BR-101.

Os tabletes estavam escondidos em meio a móveis domésticos que estavam sendo transportados, sob pretexto de mudança. A fiscalização percebeu que havia irregularidades na situação e com a revista localizaram o carregamento de drogas.

Os caminhão apreendido pelos fiscais era de Jaguaribe (CE). O condutor do veículo, identificado como Antonio Gilson Moreira de Araújo, de 35 anos, informou que era uma mudança. Os os auditores e militares da Companhia Fazendária desconfiaram, revistaram o veículo e perceberam que estava com drogas.

Todo o material foi apreendido para o Departamento de Narcóticos, onde foi feito o flagrante. As investigações serão aprofundadas para identificar a origem da droga e para onde seria encaminhada.

