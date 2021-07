Seis corpos deram entrada no IML nas últimas 24h

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no município de Pinhão, causa morte a ser esclarecida;

➕ Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por acidente de trânsito, do tipo colisão entre veículos, no município de Canindé de São Francisco;

➕ Corpo sem identificação, sexo feminino, morte violenta por arma de fogo, no Bairro São José, em Aracaju;

➕ Marlon Mendes José, 18 anos, corpo recolhido no Hospital Regional de Lagarto, morte violenta por arma de fogo, em ocorrência no município de Propriá;

➕ Silvano da Cruz Santos, 45 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, morte por acidente de trânsito, do ripo atropelamento por carro, em ocorrência no município de São Cristóvão;

➕ Diego Santos de Gois, 32 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rua F, Alto do Cruzeiro, Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro.