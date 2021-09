SEM ÁGUA: Poço Redondo, Monte Alegre, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso informa que uma manutenção comprometeu o abastecimento em Poço Redondo, Monte Alegre, zona rural de Porto da Folha, os povoados Lagoa do Rancho, Lagoa Redonda, Linda França e Lagoa da Volta; zona rural de Nossa Senhora da Glória abastecidos pelos Sistemas São Clemente, São José, Algodoeiro, Mandacaru, Aningas, Gaspar, Pau do Caixão, Lagoa Bonita, Assentamento Nossa Senhora da Boa Hora, Alecrim, Lagoa do Carneiro, Campo Dnoc e Santa Rita.

O restabelecimento gradativo do abastecimento é logo após a correção, prevista para finalizar às 21 h (09/09/2021), e com a recuperação dos reservatórios. Se os serviços forem concluídos antes do previsto, o abastecimento será restabelecido sem outro aviso.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 0800 0790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Assessoria de Comunicação da Deso