Alessandro Vieira foi internado no início da madrugada desta segunda-feira, 08, no Hospital Sírio Libanês, após complicações com a Covid-19.

O Senador realizou uma tomografia ainda em Aracaju, onde foi constatado que o pulmão está comprometido em 50%. Alessandro havia sido diagnosticado com coronavírus no início do mês.

A qualquer momento, mais informações.