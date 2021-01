Sergipana morre após dar à luz a trigêmeos em SC

A sergipana Camila da Conceição, 32, morreu em Itajaí, após dar à luz a trigêmeos no interior de Santa Catarina.

Deixa marido e 7 filhos.

Na primeira e segunda gestação, Camila teve duas meninas. Na terceira vieram as gêmeas e na quarta, os trigêmeos.

As gêmeas de 3 anos não aceitavam passar um dia sequer na casa de parentes, de tão apegadas à mãe.

Ela e o marido são, um pedreiro, são do interior de Sergipe. Durante a gravidez das trigêmeas, ela veio a Sergipe.

Depois de se sentir bem depois do parto, Camila começou a perder sangue e foi levada por médicos para a UTI.

A direção do Hospital Marieta Konder Bornhausen esclareceu que depois do parto Camila teve complicações hemorrágicas, “havendo necessidade de uma nova intervenção cirúrgica, de emergência”. O útero foi retirado, mas a gravidade do caso impediu a recuperação e a morte ocorreu na UTI.

