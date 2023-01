SERGIPÃO PIXBET 2023: Presidente do Atlético Gloriense participa do lançamento oficial

O presidente do Atlético Gloriense, Gabino Barros, juntamente com o diretor Janderson Paixão e o Técnico Fernando Dourado, participaram do Lançamento Oficial do SERGIPÃO PIXBET – 2023. O evento ocorreu no Museu da Gente Sergipana, no auditório do Instituto Banese.

O evento também contou com a participação da Secretária de Esportes, Mariana Dantas, além do presidente da federação Milton Dantas.

O Campeão deverá levar uma premiação de mais de 2.400.000,00 de forma indireta (vaga na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro Série D), mais 100.000,00 com a ajuda da FSF. Esse ano o troféu recebeu o nome de “Gilson Behar” em homenagem ao presidente do Boca Júnior que faleceu no ano passado aos 52 anos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Estiveram também presentes no evento, representantes da TV Atalaia, ITTV, cronistas desportivos, além do grande comunicador Carlos Magalhães que foi o grande homenageado da noite.

O Atlético estreia neste sábado, 14, contra equipe do Lagarto às 19h no Editon Oliveira da Silva.