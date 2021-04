Sergipe: 1.100 casos e 28 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

As 28 mortes foram: um homem, 73 anos, de Estância, sem comorbidade; um homem, 60 anos, de São Domingos, com transtorno psiquiátrico; um homem, 87 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes; um homem, 47 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 69 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; um homem, 55 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 53 anos, de Rosário do Catete, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 73 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 50 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 88 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 83 anos, de Estância, com hipertensão; um homem, 76 anos, de Estância, com hipertensão e diabetes; um homem, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; uma mulher, 73 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 90 anos, de São Domingos, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 79 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 55 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 54 anos, de Ribeirópolis, sem comorbidade; uma mulher, 45 anos, de Itabaiana; com hipertensão; uma mulher, 44 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 76 anos, de São Domingos, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 56 anos, de Aracaju, com neoplasia; um homem, 87 anos, de Areia Branca, sem comorbidade; um homem, 69 anos, de São Cristóvão, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; uma mulher, 75 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes.