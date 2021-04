SERGIPE: 1.281 casos e 26 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas

As 26 mortes foram: uma mulher, 93 anos, de Aracaju, com doença neurológica crônica; um homem, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 54 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 77 anos, de Aracaju, com doença hepática crônica e doença cardiovascular crônica; um homem, 57 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 32 anos, da Barra dos Coqueiros, com obesidade; uma mulher, 81 anos, de São Domingos, sem comorbidade; um homem, 53 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 44 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; uma mulher, 72 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes; um homem, 43 anos, de São Cristóvão, com diabetes; um homem, 63 anos, de Itaporanga, com hipertensão; uma criança do sexo feminino, seis meses, de Nossa Senhora do Socorro, com doença pulmonar obstrutiva crônica; um homem, 69 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 69 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 47 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 72 anos, da Barra dos Coqueiros, com doença pulmonar obstrutiva crônica e obesidade; um homem, 42 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 72 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 40 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 63 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; uma mulher, 71 anos, de Cedro de São João, com hipertensão e diabetes; um homem, 44 anos, de Nossa Senhora Aparecida, com cardiopatia, hipertensão, obesidade e diabetes; uma mulher, 35 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 92 anos, de Canindé de São Francisco, com hipertensão.