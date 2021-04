Sergipe: 706 casos, seis óbitos no domingo e 16 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

As 22 mortes foram: uma mulher, 74 anos, de Nossa Senhora da Glória, com hipertensão; uma mulher, 91 anos, de Santa Luzia do Itanhy, com hipertensão; um homem, 25 anos, de Carira, sem comorbidade; uma mulher, 58 anos, de Nossa Senhora da Glória, com hipertensão; uma mulher, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 30 anos, de Estância, puérpera; uma mulher, 59 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes; um homem, 57 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 72 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 72 anos, Nossa Senhora do Socorro, com obesidade e hipertensão; um homem, 58 anos, de Itabaianinha, com hipertensão; um homem, 94 anos, de Boquim, com hipertensão; um homem, 79 anos, de Umbaúba, com hipertensão e diabetes; um homem, 73 anos, de Capela, com hipertensão; uma mulher, 50 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 53 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 45 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 55 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 51 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 86 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 64 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 91 anos, de Aracaju, sem comorbidade.